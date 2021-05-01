Лідери євроінституцій: ЄС залишає за собою право відповіді на санкції Росії

Очільники Європейської ради, Єврокомісії та Європарламенту в спільній заяві засудили рішення Росії запровадити санкції проти восьми громадян ЄС.

Як повідомляє Укрінформ, текст спільної заяви Шарля Мішеля, Урсули фон дер Ляєн та Девіда Сассолі оприлюднено на сайті Європейської ради.

«Ми якнайрішучіше засуджуємо рішення російської влади заборонити вісьмом громадянам Євросоюзу в’їзд на територію Росії. Серед них президент Європейського парламенту Девід Сассолі, віцепрезидент Європейської комісії Вера Юрова, а також шестеро офіційних осіб із країн-членів. Ці неприйнятні дії не мають будь-якого правового обґрунтування та є повністю безпідставними. Вони прямо спрямовані проти Європейського Союзу, а не лише проти згаданих осіб», - ідеться у документі.

Керівники європейських інституцій наголосили, що це рішення виразно показує - Російська Федерація обрала конфронтацію з ЄС. «Євросоюз залишає за собою право вжити належних заходів у відповідь на рішення російської влади», - вказують автори заяви.

Як повідомлялося, МЗС Росії закрило в'їзд для восьми громадян країн-членів ЄС та представників офіційних структур Євросоюзу, включно з президентом Європейського парламенту - у відповідь на санкції, що були введені Євросоюзом проти громадян РФ.