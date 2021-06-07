«Відносини між ЄС і Росією на низькому рівні» - Мішель поговорив з Путіним

Президент Європейської Ради Шарль Мішель провів сьогодні телефонну розмову з Президентом Росії Володимиром Путіним, в ході якої довів критичну оцінку Європейською Радою стану відносин між ЄС і Росією.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в інформації, що оприлюднена у понеділок на сайті Європейської Ради.

«Президент Мішель довів позицію Європейської Ради щодо відносин між ЄС і Росією, а також те, що під час дискусії у травні лідери ЄС засудили незаконні, провокаційні та руйнівні дії Росії проти ЄС, його країн-членів та інших (держав). ЄС зберігає єдність та солідарність перед такими діями. Відносини між ЄС і Росією знаходяться на низькому рівні. Ця ситуація або її подальше погіршення не відповідає інтересам жодної із сторін», - йдеться у повідомленні.

У телефонній розмові з російським керівником Шарль Мішель наголосив, що Євросоюз продовжує дотримуватися п’яти керівних принципів у відносинах з Росією.

«Під час розмови Президент Європейської Ради підтвердив непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, та підкреслив, що Росія поділяє відповідальність за повну імплементацію Мінських угод», - наголошується в інформації.

Ще однією темою для розмови, за повідомленням, була ситуація в Білорусі. Президент Європейської Ради довів до російської сторони оцінку з боку ЄС примусового приземлення білоруською владою літака Ryanair та проінформував про санкції, що були запроваджені Євросоюзом після цього інциденту. Мішель наголосив, що для білоруської влади важливо звільнити політичних в’язнів, припинити репресії та розпочати інклюзивний національний діалог.

«Росія може грати важливу роль у підтримці мирного врегулювання цієї кризи», - зауважується у документі.

Як йдеться у повідомленні, сторони також обмінялися поглядами на ситуацію в Лівії, навколо конфлікту між Вірменією і Азербайджаном, обговорили боротьбу з пандемією COVID-19, вакцинацію, та інші глобальні питання.

Як повідомляв Укрінформ, у 2016 році лідери країн та урядів ЄС погодили п’ять головних принципів у взаєминах між ЄС і Російською Федерацією, перший з яких стосується повної імплементації Мінських угод. Ще чотири принципи стосуються зміцнення відносин із партнерами і сусідами на Сході і в Центральній Азії; стійкості ЄС до загроз у сфері енергетики та кіберпростору; продовження цілеспрямованої взаємодії з РФ за обраними напрямками зовнішньої політики, зокрема на Близькому Сході, та у боротьбі з тероризмом; і, нарешті, підтримки Євросоюзом російського громадянського суспільства, зокрема розвитку контактів між людьми в ЄС та Російській Федерації.

24 травня під час саміту ЄС у Брюсселі лідери ЄС провели дискусію щодо стану відносин між ЄС і Російською Федерацією, та доручили Високому представнику ЄС підготувати деталізовану «широку» доповідь щодо можливих напрямків подальших відносин з Російською Федерацією, для продовження обговорення цієї теми під час наступного саміту ЄС, що має відбутися 24-25 червня поточного року.