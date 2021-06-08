Джапарова обговорила з представником ЄС взаємодію по Кримській платформі

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обговорила із керуючим директором з питань Росії, Східного партнерства, Центральної Азії, регіонального співробітництва та ОБСЄ Європейської служби зовнішньої діяльності Міхаелем Зібертом взаємодію України та ЄС щодо започаткування і подальшого функціонування Кримської платформи та підготовки до її установчого саміту в Києві 23 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зіберт наголосив на активній підтримці Євросоюзу Кримської платформи як важливого інструменту посилення міжнародних зусиль з деокупації Криму та підтвердив участь керівників інституцій ЄС – президента Європейської Ради Шарля Мішеля, виконавчого віцепрезидента Європейської Комісії Валдіса Домбровскіса та високого представника ЄС Жозепа Борреля в саміті в Києві.

За інформацією МЗС, сторони також обговорили стан реалізації політики невизнання ЄС спроби анексії Росією Криму. У цьому контексті Джапарова наголосила на важливості активної протидії спробам РФ легітимізувати окупацію українського півострова та необхідності постійної консолідації діючих обмежувальних заходів і вироблення нових інструментів ЄС щодо тимчасово окупованого Криму.

Співрозмовники також обговорили безпекову ситуацію на тлі триваючої російської агресії та боротьбу з масштабними дезінформаційними кампаніями і гібридними атаками з боку РФ проти України та ЄС.

Як зазначається, перша заступниця міністра відзначила небезпеку чергової ескалації з боку РФ, у разі здійснення якої ЄС має бути готовий до оперативного і предметного реагування. Вона наголосила на важливості подальшого політико-дипломатичного і санкційного тиску на РФ. У цьому контексті українська сторона висловила очікування, що за результатами засідання Європейської Ради наприкінці червня ЄС підтвердить актуальні керівні принципи політики ЄС щодо РФ, серед яких ключове місце має займати припинення російської агресії проти України та відновлення територіальної цілісності нашої держави.

Джапарова привернула увагу представника ЄС до критичної ситуації з правами людини в окупованому Криму та закликала ЄС застосувати проти представників російської окупаційної адміністрації Глобальний правозахисний режим санкцій.

Крім того, Джапарова та Зіберт обговорили подальші спільні заходи Україна – ЄС, зокрема підготовку до саміту Східного партнерства, а також організацію візитів високопосадовців ЄСЗД в Україну, зокрема до лінії розмежування на сході держави та адміністративної межі з окупованою АР Крим.

Джапарова окреслила бачення України щодо необхідності суттєвого стратегічного посилення Східного партнерства, що має розвиватися на основі принципу диференціації та з урахуванням європейських прагнень асоційованих партнерів. У цьому контексті було обговорено ініціативу «Асоційовано Тріо» у складі України, Грузії та Молдови як об’єднання східноєвропейських партнерів ЄС, що прагнуть членства в Європейському Союзі та налаштовані на більш амбітний порядок денний взаємодії у рамках Східного партнерства. «Асоційоване Тріо – це реальність, яка має бути відображена у Східному партнерстві», - зазначила Еміне Джапарова.

Сторони також обговорили триваючий процес узгодження між Україною та ЄС майбутніх сертифікатів вакцинації з метою відновлення усіх можливостей безвізового режиму подорожей, повідомили у відомстві.

Фото: МЗС