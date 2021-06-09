У Британії - найбільше за три місяці нових COVID-випадків

Влада Великої Британії за минулу добу зафіксувала в країні 7 540 нових випадків захворювання на коронавірус (COVID), що є найвищим показником з 27 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Вчора було зафіксовано 6048 нових COVID-випадків, а у середу, 2 червня, - 4 300.

Водночас, за минулу добу вакцинували ще 136 802 людей першою дозою та 312 482 людей отримали вже друге щеплення від COVID-19.

Наразі кількість повністю вакцинованих громадян становить 28 540 844.

За даними Офісу національної статистики, у Британії близько 8 із 10 людей мають антитіла до коронавірусу через вакцинації або після хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 9 червня зафіксували 174 746 863 випадки зараження коронавірусом. Зафіксовано 3 762 877 смертей, одужали 158 149 610 осіб.