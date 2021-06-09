У Чехії зафіксували рекордно низьку захворюваність на COVID-19

У Чехії зафіксували найнижчий добовий показник захворюваності на COVID-19 з серпня минулого року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформаційний портал про Чехію 420on.cz.

9 червня тести підтвердили 384 випадки зараження на COVID-19, що на 94 менше, ніж тиждень тому. Це найнижчий показник захворюваності з серпня минулого року, відзначає видання.

Швидкими темпами збільшується і кількість щеплених людей. 9 червня лікарі зробили понад 111 тисяч щеплень, що також є рекордним показником. У Чехії вже повністю вакциновано більш як 1,8 мільйона осіб, майже 2,5 мільйона чекають другої дози.

Однак Чехія відстає від інших країн Євросоюзу. У республіці в середньому введено 57 доз вакцин на 100 жителів, тоді як в Євросоюзі цей показник становить 61,49 на 100 осіб. Лише сім країн ЄС перебувають у гіршому становищі, ніж Чехія. Найбільше щеплених на Мальті (125,43 доз на сто осіб), найменше - в Болгарії (21,28).

За останні сім днів у Чехії показник захворюваності становив менше 20 інфікованих на 100 тисяч жителів. Держава вживала превентивних заходів проти поширення епідемії в Чеській Республіці, проте велика частина обмежень вже знята.

Зокрема, з 8 червня пом'якшено масковий режим у школах у всіх областях Чехії, крім Південночеського, Ліберецького і Злінського регіонів. Школярі повинні носити медичні маски тільки в коридорах та їдальнях. За словами Войтеха, це зобов'язання діятиме до кінця навчального року.

З липня буде скасовано регулярне тестування на коронавірус для співробітників компаній та індивідуальних підприємців.

Найвищий рівень захворюваності зараз у Південночеському краї (38 випадків на 100 тисяч жителів), найнижчий - у Карловарському краї (менше 5).

Щоденне зростання кількості інфікованих поступово знижується з початку березня цього року, коли після четвертої хвилі епідемії в Чеській Республіці за добу кількість заражених сягала 17 тисяч осіб. Знижується і смертність від COVID-19. У березні від цієї хвороби вмирало до 200 осіб за день, зараз кількість смертельних випадків за день не перевищує 9.

З моменту початку пандемії в березні минулого року інфекцію було виявлено​​ у більш як 1,66 мільйона осіб у Чеській Республіці. Понад 30 тисяч людей померли від COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, влада Чехії заявила, що країна відкриє свої кордони для громадян країн Європейського Союзу та Сербії з 21 червня.

Мандрівники при в'їзді до Чехії повинні пред'явити докази вакцинації, перенесеної коронавірусної інфекції або надати негативний тест на COVID-19.