У ВООЗ заявляють, що однієї вакцинації замало для боротьби з COVID-19

Однієї лише вакцинації проти коронавірусу буде недостатньо для боротьби із хворобою, тому суспільство має бути обережним і поводитися так, наче загроза вірусу є постійно.

Про це заявив спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров'я з боротьби з пандемією COVID-19 доктор Девід Набарро в ефірі Sky News, передає Укрінформ.

За його словами, одних лише вакцин буде недостатньо, щоб перемогти коронавірус, тому людям доведеться адаптувати свій спосіб життя та постійно мінімізувати контакти з іншими, щоб запобігти поширенню вірусу.

«Ми знаємо, що вірус постійно змінюється, а це означає, що хоча вакцинація є дивовижним активом, цього буде недостатньо… Нам доведеться продовжувати поводитися так, ніби вірус є постійною загрозою», - сказав провідний експерт ВООЗ.

Набарро нагадав, що COVID-19 все ще «дуже небезпечний», тож люди повинні поводитись розумно.

«Насправді людям потрібно впорядковувати своє життя, щоб звести до мінімуму кількість контактів з іншими, носити маски і просто підтримувати захист», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Набарро попередив про ймовірну появу у майбутньому стійких до нинішніх вакцин штамів хвороби.

За даними сайту Worldometer, у світі станом на 9 червня зафіксували 174 883 944 випадки зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 766 284 смерті, одужали 158 358 577 осіб.