Навального перевели з лікарні в колонію - адвокат

Російського опозиціонера Олексія Навального перевели з тюремної лікарні виправної колонії № 3 у Владимирі до ВК-2 у Покрові, де він навесні почав відбувати покарання у так званій справі "Ів Роше".

Про це сказав його адвокат Вадим Кобзєв, повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

Також зазначається, що Навальний відмовився від позову до виправної колонії щодо цензури одержуваних ним газет.

"Навальний відмовився від першого позову (про цензуру газет - ред.). Засідання суду щодо розгляду другого позову - про відмову у видачі придбаних ним книг - ще триває", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, 18 квітня політика перевели з колонії до лікарні для в'язнів на території ВК-3 у Владимирі.

Він тривалий час скаржився на болі у спині та ногах, а 31 березня оголосив голодування, вимагаючи допустити до нього незалежних лікарів. У ФСВП стверджували, що Навальний у задовільному стані.

23 квітня Навальний оголосив, що припиняє голодування.

Наприкінці травня стало відомо, що проти російського опозиціонера порушено ще одну кримінальну справу - про образу судді Віри Акімової, яка вела процес проти політика про образу ветерана Гната Артеменка і засудила Навального до сплати штрафу.

Пізніше суд у Росії залишив без задоволення позов до колонії № 2 у Покрові опозиціонера Олексія Навального, який вимагав визнати незаконною його постановку на облік як схильного до втечі.

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