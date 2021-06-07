Навального перевели з лікарні в колонію - адвокат
Про це сказав його адвокат Вадим Кобзєв, повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.
Також зазначається, що Навальний відмовився від позову до виправної колонії щодо цензури одержуваних ним газет.
"Навальний відмовився від першого позову (про цензуру газет - ред.). Засідання суду щодо розгляду другого позову - про відмову у видачі придбаних ним книг - ще триває", - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомлялося, 18 квітня політика перевели з колонії до лікарні для в'язнів на території ВК-3 у Владимирі.
Він тривалий час скаржився на болі у спині та ногах, а 31 березня оголосив голодування, вимагаючи допустити до нього незалежних лікарів. У ФСВП стверджували, що Навальний у задовільному стані.
23 квітня Навальний оголосив, що припиняє голодування.
Наприкінці травня стало відомо, що проти російського опозиціонера порушено ще одну кримінальну справу - про образу судді Віри Акімової, яка вела процес проти політика про образу ветерана Гната Артеменка і засудила Навального до сплати штрафу.
Пізніше суд у Росії залишив без задоволення позов до колонії № 2 у Покрові опозиціонера Олексія Навального, який вимагав визнати незаконною його постановку на облік як схильного до втечі.
Фото: ЕРА