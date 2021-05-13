Навальний подав позов проти ще однієї колонії
Як передає Укрінформ, про це повідомив «Новой газете» адвокат політика Вадим Кобзєв.
«Політик Олексій Навальний подав до суду на адміністрацію виправної колонії №3 через те, що його адвокатам заборонили проносити на зустрічі з ним телефони і ноутбук. Позов поданий учора до Жовтневого суду Владимира», - розповів Кобзєв.
Він також пояснив, що за весь період тримання Навального у ВК-3 адвокати відвідували його практично щодня і вимагали дозволити пронести телефон і ноутбук. Їм щоразу відмовляли. Кобзєв зазначив, що раніше, за рішенням Верховного суду Росії, адвокатам було дозволено проносити в колонії телефони і ноутбуки.
Позов поданий 12 травня до Жовтневого районного суду Владимира, на сайті суду опублікували картку справи.
У травні група депутатів Держдуми внесла законопроєкт, який забороняє адвокатам та іншим юристам проходити в колонію з будь-якими «засобами зв'язку», а також фото- та аудіотехнікою. Автори ініціативи кажуть, що цей захід дозволить боротися з передаванням телефонів засудженим.
Як повідомляв Укрінформ, у квітні захист Навального подав три адміністративні позови до адміністрації ВК-2 у Покрові Владимирської області, де політик відбував термін до переведення до ВК-3 у Владимирі. Перший позов пов'язаний з тим, що Навальному не видають привезені з собою книги, зокрема Коран, другий - з тим, що з газет, які отримує політик, вирізають матеріали, а третій - з тим, що Навального поставили на облік як схильного до втечі. Подібний позов через взяття на облік Навальний подав до СІЗО «Матросская тишина».