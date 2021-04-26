Захист Навального подав три позови до адміністрації покровської колонії

Петушинський районний суд Володимирської області отримав від адвоката Олексія Навального три адміністративні позови на адресу адміністрації ВК-2 у Покрові, де політик відбуває покарання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на секретаріат суду.

Уточнюється, що перший позов містить вимогу про незаконність постановки Навального на облік як схильного до втечі. Другий стосується відмови у видачі політику книг, в тому числі Корану. Третій - вирізки статей з газет, які отримує Навальний. Політик поскаржився на вирізку матеріалів з номерів «Нової газети» і «Коммерсанта», уточнив співрозмовник видання. Дату розгляду позовних заяв поки що не призначено.

Наприкінці березня, незабаром після прибуття в колонію, Навальний заявив про «тортури безсонням». За словами політика, співробітники колонії ночами будили його кожну годину, посилаючись на необхідність перевірки через його статус схильного до втечі.

13 квітня Навальний заявив про подачу позову проти адміністрації ВК-2 у Покрові через те, що йому не видають Коран, який він привіз з собою. За словами Навального, книгу забрали під приводом перевірки на екстремізм.

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14 квітня соратники Навального повідомили, що він також вирішив подати до суду на ВК-2 тому, що з доставленого йому номера «Нової газети» вирізали колонку філолога Гасана Гусейнова під назвою «На захист ненависників Навального».

Як повідомлялося, Навальний кілька тижнів скаржиться на болі у спині і ногах. 31 березня він оголосив голодування, вимагаючи допустити до нього незалежних лікарів. Лікарі політика 15 квітня повідомили про «різко негативну» динаміку його аналізів, що, на їхню думку, може привести до ниркової недостатності і важких патологій серцево-судинної системи. У ФСВП стверджують, що Навальний знаходиться в задовільному стані.

18 квітня Навального перевели з виправної колонії №2 у Покрові Володимирської області в лікарню для в'язнів на території ВК-3 у Володимирі. 23 квітня Навальний оголосив, що припиняє голодування.