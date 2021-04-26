Прокуратура Москви призупинила діяльність штабів Навального

У Росії прокуратура Москви призупинила діяльність штабів політика Олексія Навального до рішення Мосміськсуду за позовом про визнання їх екстремістськими організаціями.

Як передає Укрінформ, про це повідомив «Медіазоні» адвокат Іван Павлов.

Директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов виклав у Твіттері копію рішення прокуратури.

Він також заявляв про призупинення діяльності ФБК. Але в Мосміськсуді це спростували. Прокуратура Москви подала до Мосміськсуду заяву про заборону на вчинення певних дій щодо ФБК і Фонду захисту прав громадян, але ця заява судом поки що не розглянута.

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У клопотанні прокурора Москви, яке опублікував керівник штабів Навального Леонід Волков, йдеться, що відомство попросило суд заборонити ФБК і Фонду захисту прав громадян розміщувати матеріали в Інтернеті, проводити публічні заходи, брати участь у виборах і референдумах.

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16 квітня прокуратура Москви подала до Мосміськсуду позов про визнання екстремістськими організацій, пов'язаних з Олексієм Навальним. 26 квітня почався розгляд позову.

Мосміськсуд розглядає позов у закритому режимі. Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що матеріалам справи присвоєно гриф «таємно».

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Павлов - член об'єднання юристів «Команда 29», яке представляє інтереси структур Навального.