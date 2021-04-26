Прокуратура Москви призупинила діяльність штабів Навального
Як передає Укрінформ, про це повідомив «Медіазоні» адвокат Іван Павлов.
Директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов виклав у Твіттері копію рішення прокуратури.
Він також заявляв про призупинення діяльності ФБК. Але в Мосміськсуді це спростували. Прокуратура Москви подала до Мосміськсуду заяву про заборону на вчинення певних дій щодо ФБК і Фонду захисту прав громадян, але ця заява судом поки що не розглянута.
У клопотанні прокурора Москви, яке опублікував керівник штабів Навального Леонід Волков, йдеться, що відомство попросило суд заборонити ФБК і Фонду захисту прав громадян розміщувати матеріали в Інтернеті, проводити публічні заходи, брати участь у виборах і референдумах.
16 квітня прокуратура Москви подала до Мосміськсуду позов про визнання екстремістськими організацій, пов'язаних з Олексієм Навальним. 26 квітня почався розгляд позову.
Мосміськсуд розглядає позов у закритому режимі. Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що матеріалам справи присвоєно гриф «таємно».
Павлов - член об'єднання юристів «Команда 29», яке представляє інтереси структур Навального.