Проти Навального і його соратників порушили нову кримінальну справу

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу стосовно опозиційного політика Олексія Навального і співробітників його фондів Леоніда Волкова та Івана Жданова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Навального, де опубліковані документи справи.

Зазначається, що про це йдеться в матеріалах позову про визнання структур Навального екстремістськими організаціями. Навальний, Волков і Жданов стали підозрюваними у кримінальній справі про створення некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян.

Справу було порушено 4 лютого головним слідчим управлінням СК Росії за частиною 1 статті 239 КК РФ (Створення і керівництво релігійним або суспільним об'єднанням, діяльність якого пов'язана з насильством над громадянами або іншим спричиненням шкоди їх здоров'ю). За це передбачено до чотирьох років позбавлення волі.

Раніше про порушення кримінальної справи проти Навального, Волкова і Жданова за статтею 239 КК не повідомлялося. У лютому Навальному замінили умовний термін реальним у справі «Ів Роше» й оштрафували на 850 тисяч рублів у справі про «наклеп на ветерана». Проти Волкова у січні порушили справу про залучення підлітків у протести.

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Як відомо, після заміни умовного терміну реальним, Навальний знаходиться у виправній колонії в Покрові. Там він довго скаржився на біль у спині і ногах. 31 березня він оголосив голодування, вимагаючи допустити до нього незалежних лікарів. Лікарі політика 15 квітня повідомили про «різко негативну» динаміку його аналізів, що, на їхню думку, може призвести до ниркової недостатності і важких патологій серцево-судинної системи. У ФСВП стверджують, що Навальний знаходиться у задовільному стані.

18 квітня Навального перевели з виправної колонії №2 у Покрові Владимирської області в лікарню для в'язнів на території ВК-3 у Владимирі. 23 квітня Навальний оголосив, що припиняє голодування.