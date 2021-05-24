Лукашенко продовжує «закручувати гайки»: під цензуру потрапили білоруські ЗМІ і мітинги

Олександр Лукашенко підписав закон, яким вносяться зміни до ряду законодавств, серед яких закон про засоби масової інформації, про масові заходи і про електрозв'язок.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

Згідно з підписаним законом, яким коригується законодавство про ЗМІ, розширюється перелік інформації, поширення якої заборонено.

Зокрема, вводиться заборона на розміщення результатів опитувань громадської думки, що стосуються суспільно-політичної ситуації, проведених без отримання необхідної акредитації. Також не допускається розміщення гіперпосилань на повідомлення і матеріали, які містять інформацію, поширення якої заборонено.

Генеральному прокурору, прокурорам областей, міста Мінська надається право обмежувати доступ до інтернет-ресурсів і мережевих видань, через які поширюються відомості, що спрямовані на пропаганду екстремістської діяльності або містять заклики до такої діяльності, а також інша інформація, поширення якої може заподіяти шкоду національним інтересам.

Встановлюється, що нарівні з рішенням суду випуск ЗМІ може бути припинений рішенням Мінінформу.

Передбачаються заходи, спрямовані на мінімізацію іноземного впливу на білоруський інформаційний ринок. Також вводиться можливість позбавлення акредитації журналіста ЗМІ.

Законом, яким вносяться зміни до законодавства про масові заходи, виключається повідомний порядок організації масових заходів. Після набрання законом чинності всі масові заходи повинні проводитися виключно на підставі дозволу місцевих органів.

Забороняється збирання, одержання і використання грошових коштів та іншого майна, виконання робіт, надання послуг для відшкодування витрат, обумовлених залученням до відповідальності за порушення порядку проведення масових заходів.

Вводиться заборона висвітлення в режимі реального часу масових заходів, які проводяться з порушенням встановленого порядку, з метою їх популяризації чи пропаганди. Ця заборона поширюватиметься в тому числі на журналістів.

Місцеві органи влади та органи внутрішніх справ наділяються правом призупиняти роботу інфраструктури (торговельних об'єктів, об'єктів громадського харчування, транспорту, ярмарків, організацій усіх форм власності) у місцях проведення масових заходів і за маршрутами прямування їх учасників.

Закріплюється відповідальність політичних партій і громадських об'єднань за публічні заклики своїх керівників і членів керівних органів до організації і проведення масового заходу до отримання дозволу на його проведення.

Лукашенко також підписав закон, який у разі загроз нацбезпеці дає владі Білорусі право обмежити роботу мереж електрозв'язку.

При цьому встановлюється, що повноваження з управління мережею електрозв'язку загального користування надаються оперативно-аналітичному центру при Президентові Республіки Білорусь. Невиконання операторами електрозв'язку вимог про призупинення або обмеження функціонування мереж електрозв'язку і засобів електрозв'язку, які входять до них, буде грубим порушенням законодавства про ліцензування діяльності в галузі зв'язку.

Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Режим застосовує проти демонстрантів жорсткі репресії і масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.