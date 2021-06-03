Гроші від Nord Stream 2 Росія пустить на зброю – посол Польщі

Польща планує і надалі докладати зусиль, щоб переконати Німеччину і США у необхідності зупинки реалізації проєкту «Північний потік-2».

Як передає Укрінформ, про це сказав посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому».

Дипломат вкотре наголосив, що «Північний потік-2» – не комерційний, а геополітичний проєкт, наслідки реалізації якого для безпеки регіону будуть дуже шкідливими.

У цьому контексті він акцентував, що Росія протягом 30 років використовувала енергетичні інструменти для досягнення політичних цілей, тому було би наївним вважати, що після отримання такого потужного інструмента, як «Північний потік-2», вона не використовуватиме його для досягнення політичної мети.

За словами посла, особливо обурює те, що цей проєкт реалізується під час збройної агресії проти Грузії і проти України. «Ми маємо розуміти, що грошові прибутки, які вони отримуватимуть від «Північного потоку-2», підуть не на реформи, зростання інвестицій, торгівлю, а на ракети, танки, кораблі, які приносять смерті для сусідів Росії. Ми плануємо і надалі працювати у тому напрямку, щоб переконати наших союзників, зокрема Німеччину і США, що реалізацію цього проєкту потрібно затримати», - сказав Ціхоцькі.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 травня ухвалила звернення до Конгресу США щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій проти будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Українські парламентарії підкреслили, що високо цінують категоричну позицію США проти завершення будівництва «Північного потоку-2». Водночас вони висловлюють занепокоєння тим, що представлена 19 травня 2021 року Державним департаментом США доповідь Конгресу США та запропоновані додаткові санкції не передбачають заходів проти ключової компанії учасника «Північного потоку-2» – Nord Stream AG.