Гроші від Nord Stream 2 Росія пустить на зброю – посол Польщі

Гроші від Nord Stream 2 Росія пустить на зброю – посол Польщі

Укрінформ
Польща планує і надалі докладати зусиль, щоб переконати Німеччину і США у необхідності зупинки реалізації проєкту «Північний потік-2».

Як передає Укрінформ, про це сказав посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому».

Дипломат вкотре наголосив, що «Північний потік-2» – не комерційний, а геополітичний проєкт, наслідки реалізації якого для безпеки регіону будуть дуже шкідливими.

У цьому контексті він акцентував, що Росія протягом 30 років використовувала енергетичні інструменти для досягнення політичних цілей, тому було би наївним вважати, що після отримання такого потужного інструмента, як «Північний потік-2», вона не використовуватиме його для досягнення політичної мети.

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За словами посла, особливо обурює те, що цей проєкт реалізується під час збройної агресії проти Грузії і проти України. «Ми маємо розуміти, що грошові прибутки, які вони отримуватимуть від «Північного потоку-2», підуть не на реформи, зростання інвестицій, торгівлю, а на ракети, танки, кораблі, які приносять смерті для сусідів Росії. Ми плануємо і надалі працювати у тому напрямку, щоб переконати наших союзників, зокрема Німеччину і США, що реалізацію цього проєкту потрібно затримати», - сказав Ціхоцькі.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 21 травня ухвалила звернення до Конгресу США щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій проти будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Українські парламентарії підкреслили, що високо цінують категоричну позицію США проти завершення будівництва «Північного потоку-2». Водночас вони висловлюють занепокоєння тим, що представлена 19 травня 2021 року Державним департаментом США доповідь Конгресу США та запропоновані додаткові санкції не передбачають заходів проти ключової компанії учасника «Північного потоку-2» – Nord Stream AG.

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