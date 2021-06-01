Євросоюз не підтримує будівництво Nord Stream 2 – єврокомісарка

Європейський Союз не підтримує реалізацію проєкту «Північний потік-2».

Як передає Укрінформ, про це під час зустрічі з очільником Міненерго Германом Галущенком заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє пресслужба Міненерго.

Міністр енергетики і єврокомісар підтвердили стратегічне енергетичне партнерство України та ЄС. Вони також обговорили виконання Плану реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС та Додатку XXVII до Угоди про асоціацію.

Сторони приділили увагу питанню газопроводу «Північний потік-2». Сімсон підтвердила, що позиція європейської сторони є незмінною в цьому питанні.

«Північний потік-2» не виконує функцію диверсифікації постачання газу, ЄС не підтримує реалізацію цього проєкту», - заявила вона.

Галущенко наголосив на готовності України виконувати завдання, визначені річним планом роботи на 2021 рік.

Очільник Міненерго підкреслив, що інтеграція об'єднаної енергетичної системи України (ОЕС) до ENTSO-E (європейська мережа системних операторів передачі електроенергії) є важливою спільною стратегічною метою. Синхронізація дозволить підвищити ступінь прозорості та ефективності торгівлі електроенергією з країнами ЄС.

Єврокомісар також зазначила, що ЄС очікує від України впровадження запланованих реформ у галузі енергетики відповідно до міжнародних зобов’язань.

Зазначається, що з української сторони у зустрічі також взяли участь заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, радник міністра Олена Зеркаль.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що вбачає схожість між будівництвом проєкту «Північний потік-2» та незаконною окупацією Росією Криму і вважає, що російська сторона використає цей газогін як важіль для досягнення своїх інтересів на Донеччині й Луганщині.

Фото: Міненерго