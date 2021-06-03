Німеччина та Росія відновили авіасполучення після суперечки

Росія надала німецькій авіакомпанії Lufthansa необхідні дозволи на виконання польотів до РФ у червні, після чого свою заборону для російських авіакомпаній приземлятися у ФРН скасувала і Німеччина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у середу пізно ввечері німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Після розбіжностей та скасованих рейсів між Німеччиною та Росією, Lufthansa повідомила, що зможе знову приземлятися у Москві та Санкт-Петербурзі. Як заявила у середу ввечері DPA речниця компанії, було отримано дозволи на весь червень", - йдеться у повідомленні.

Також про отримання дозволу від німецьких органів влади на виконання польотів між РФ та ФРН повідомила і російська сторона. Як в "Аерофлоті", так і авіакомпанії S7 підтвердили отримання відповідних дозволів від німецької влади.

Раніше у середу стало відомо, що Німеччина відреагувала на бойкот Росією рейсів авіакомпанії Lufthansa в обхід Білорусі та тимчасово заборонила авіарейси з РФ.

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Згідно з німецьким міністерством транспорту, раніше російське відомство не видало вчасно дозвіл на польоти Lufthansa у червні, а тому ці рейси були скасовані. На основі принципу взаємності німецька сторона також відмовилася видавати дозволи на польоти російських авіакомпаній до тих пір, поки російська сторона не надасть відповідний дозвіл німецькій Lufthansa.

Зазначалося, що авіаперевезення між ФРН та РФ з березня 2020 року через пандемію коронавірусу відбувалися на основі двосторонній угоді та у скороченому вигляді, частково на щомісячній чартерній основі.

В німецькому авіаперевізнику повідомляли про скасування рейсів 2 червня до Росії через відсутність дозволу з російського боку. Ці рейси мали виконуватися в обхід повітряного простору Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, що 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін у Вільнюс. Після посадки борту в Мінську були заарештовані активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його подруга Софія Сапега.

У своїй реакції на інцидент Європейська рада прийняла політичне рішення про заборону перельотів у повітряному просторі ЄС білоруських авіакомпаній, доступу в аеропорти ЄС літаків цих компаній, а також закликала всіх авіаційних перевізників на території ЄС уникати польотів над Білоруссю.

Рішення облітати територію Білорусі, зокрема, ухвалив і німецький флагманський авіаперевізник, найбільший авіаконцерн Європи Lufthansa.

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