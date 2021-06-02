Німеччина призупинила польоти з Росії

Німеччина відреагувала на бойкот Росією рейсів авіакомпанії Lufthansa в обхід Білорусі та тимчасово заборонила авіарейси з РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє німецьке видання Die Welt.

"Конфлікт із Росією загострюється: через відсутність дозволів з боку московської влади Lufthansa скасувала два рейси до Росії. Федеральне управління авіації відреагувало і поки не дозволяє російським авіакомпаніям приземлятися в Німеччині", - йдеться у матеріалі.

Згідно з даними німецького міністерства транспорту, раніше російське відомство не видало вчасно дозвіл на польоти Lufthansa у червні, а тому ці рейси були скасовані. На основі принципу взаємності німецька сторона також відмовилася видавати дозволи на польоти російських авіакомпаній. З огляду на це вже скасовано багато рейсів з РФ, у т.ч. сім рейсів державної авіакомпанії "Аерофлот".

Зазначається, що авіаперевезення між ФРН та РФ з березня 2020 року через пандемію коронавірусу відбувалися на основі двосторонньої угоди та у скороченому вигляді, частково на щомісячній чартерній основі.

Як заявили у мінтрансі ФРН, заборона на приземлення літаків з Росії у Німеччині діятиме до тих пір, поки російська сторона не надасть відповідний дозвіл німецькій Lufthansa.

Раніше в німецькому авіаперевізнику повідомили про скасування рейсів 2 червня до Росії через відсутність дозволу з російського боку. Ці рейси мали виконуватися в обхід повітряного простору Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін у Вільнюс. Після посадки борту в Мінську були заарештовані активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його подруга Софія Сапега.

У своїй реакції на інцидент Європейська рада прийняла політичне рішення про заборону перельотів у повітряному просторі ЄС білоруських авіакомпаній, доступу в аеропорти ЄС літаків цих компаній, а також закликала всіх авіаційних перевізників на території ЄС уникати польотів над Білоруссю.

Рішення облітати територію Білорусі, зокрема, ухвалив і німецький флагманський авіаперевізник, найбільший авіаконцерн Європи Lufthansa.

Фото: DPA