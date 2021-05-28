Японія продовжила надзвичайний стан до 20 червня

Уряд Японії продовжив у п’ятницю термін дії надзвичайного стану (НС) через COVID-19 в столиці та інших префектурах країни до 20 червня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Kyodo News.

Зазначається, що НС продовжено у Токіо, Осаці, Хоккайдо, Айті, Кіото, Хіого, Окаямі, Хіросімі та Фукуоці.

Режим НС продовжено трохи більше ніж за місяць до початку Олімпійських ігор у столиці, оскільки темпи зменшення кількості заражень залишаються повільними. Наразі країна помітно відстає за темпами імунізації населення від коронавірусу від інших розвинених держав світу.

Надзвичайний стан діє в Токіо, Осаці, Кіото та Хіого з 25 квітня. Айті та Фукуока приєдналися 12 травня, Хоккайдо, Окаяма та Хіросіма 16 травня та Окінава 23 травня.

В Японії, як і раніше, високі побоювання з приводу безпеки Олімпійських ігор 2020 року, перенесених на рік через пандемію коронавірусу, а опитування громадської думки показують, що більшість японців виступають проти проведення Ігор цього літа на тлі боротьби з четвертою хвилею коронавірусу і повільних темпів вакцинації: від COVID-19 в Японії поки що вакцинували трохи більш як 5% населення.

Читайте також: Японія посилює карантин для приїжджих з Південної Азії

Але, як повідомлялося, Японія нещодавно запустила програму прискореної масової вакцинації від коронавірусу населення найбільших мегаполісів країни - Токіо й Осаки.

Як відомо, літні Олімпійські ігри в Токіо мають пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Ігри мали відбутися ще у 2020 році, але їх перенесли на рік через пандемію коронавірусу.