У Токіо зафіксували «індійський» штам COVID-19

У лікарні Токійського медичного і стоматологічного університету виявили випадок інфікування штамом коронавірусу, поширеного в Індії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NHK.

Відзначається, що лікарня в травні почала перевіряти своїх пацієнтів з коронавірусом, щоб з'ясувати, чи не заражені вони «індійським» варіантом.

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З 37 пацієнтів, які пройшли цей скринінг до вечора понеділка, варіант коронавірусу з Індії було виявлено в одного.

Ця людина захворіла у важкій формі і була відправлена на лікування за допомогою ШВЛ. Після лікування із застосуванням противірусних і протизапальних препаратів пацієнт одужав.

Як повідомляється, у цієї людини не було симптомів, які б дуже відрізнялися від стану пацієнтів, які захворіли на варіант коронавірусу з Великої Британії.

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Пацієнт не здійснював поїздок до інших країн.

За даними Worldometer, в Японії з початку пандемії коронавірусу зафіксували понад 725,5 тис. випадків COVID-19, з них - майже 12,5 тис. хворих померли, 650,1 тис. пацієнтів одужали.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 26 травня зафіксували 168 526 627 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, виявлено 3 499 712 смертей, одужали 150 045 033 особи.

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Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (33 947 189), Індія (27 156 382) і Бразилія (16 195 981).

Фото: АА