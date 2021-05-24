Японія прискорює масову вакцинацію від коронавірусу

Японія запустила програму прискореної масової вакцинації населення в Токіо та Осаці від коронавірусу на тлі серйозного загострення ситуації з пандемією в цих мегаполісах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Військові вже розгорнули мережу пунктів для щеплення, що можуть здійснювати тисячі ін’єкцій щодня. У пріоритеті літні люди.

В Японії національна кампанія з вакцинації почалася загалом із запізненням: через перебої з поставками препаратів та труднощі логістичного характеру.

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Тож ця країна наразі помітно відстає за темпами імунізації населення від коронавірусу від інших розвинених держав світу.

Наразі в більшості регіонів Японії діє надзвичайний стан.

Загальна кількість заражень COVID-19 у країні перевищує 700 тисяч, з них 12 тисяч летальних випадків.

Як передавав Укрінформ, медична система Осаки, другого за кількістю населення міста Японії, перебуває на межі колапсу через наплив хворих на COVID-19. Зазначається, що станом на минулий тиждень 96% лікарняних ліжок Осаки, зарезервованих для важких випадків COVID-19, були зайняті.

Таке швидке зростання кількості хворих наводить деяких медиків на думку про необхідність повторного скасування Олімпіади, запланованої до проведення в Японії влітку.

Як відомо, літні Олімпійські ігри в Токіо мають пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Ігри мали відбутися ще у 2020 році, але їх перенесли на рік через пандемію коронавірусу.