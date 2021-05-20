Японія схвалила вакцини Moderna і AstraZeneca

Комісія Міністерства охорони здоров'я Японії схвалила застосування в країні двох вакцин від коронавірусу виробництва компаній Moderna і AstraZeneca.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Kyodo News.

Очікується, що МОЗ країни офіційно дасть «зелене світло» для застосування цих препаратів у п’ятницю, 21 травня.

Щеплення цими препаратами планують робити в центрах масової вакцинації, які проводяться Силами самооборони в Токіо та Осаці, а також у подібних установах, створених деякими префектурами.

Це відкриє шлях для збільшення поставок та прискорення програми щеплення в Японії, пише видання.

Вакцини Moderna та AstraZeneca вже вводять за кордоном людям від 18 років. Дві дози препаратів вводять з інтервалом у кілька тижнів.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння з МОК про надання свого препарату для вакцинації від COVID-19 спортсменів і делегацій на Олімпійських та Паралімпійських іграх у Токіо.

Японія планує провести літні Олімпійські ігри з 23 липня по 8 серпня 2021 року.