Японія схвалила вакцини Moderna і AstraZeneca
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Kyodo News.
Очікується, що МОЗ країни офіційно дасть «зелене світло» для застосування цих препаратів у п’ятницю, 21 травня.
Щеплення цими препаратами планують робити в центрах масової вакцинації, які проводяться Силами самооборони в Токіо та Осаці, а також у подібних установах, створених деякими префектурами.
Це відкриє шлях для збільшення поставок та прискорення програми щеплення в Японії, пише видання.
Вакцини Moderna та AstraZeneca вже вводять за кордоном людям від 18 років. Дві дози препаратів вводять з інтервалом у кілька тижнів.
Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння з МОК про надання свого препарату для вакцинації від COVID-19 спортсменів і делегацій на Олімпійських та Паралімпійських іграх у Токіо.
Японія планує провести літні Олімпійські ігри з 23 липня по 8 серпня 2021 року.