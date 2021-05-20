Японія планує вдвічі скоротити кількість офіційних гостей на Олімпіаді – ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
За інформацією урядових джерел, спочатку очікувалося, що до Японії приїдуть понад 200 000 спортсменів і членів зарубіжних делегацій.
Однак зараз йде підготовка до того, щоб скоротити цю цифру приблизно до 94 000. Це робиться в рамках протиінфекційних заходів.
Президент Токійського оргкомітету Хасімото Сейко минулого тижня висловила свій намір скоротити кількість офіційних осіб.
Зазначається, що Міжнародний олімпійський комітет, Токійський оргкомітет, адміністрація Токіо й уряд Японії розпочали в середу триденне засідання в режимі онлайн. Очікується, що організаційний комітет повідомить про план у ході дискусій.
Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння з МОК про надання свого препарату для вакцинації від COVID-19 спортсменів і делегацій на Олімпійських та Паралімпійських іграх у Токіо.
Японія планує провести літні Олімпійські ігри з 23 липня по 8 серпня 2021 року.