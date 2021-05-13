Японські міста через COVID-19 відмовляються приймати олімпійських спортсменів – ЗМІ

Щонайменше 40 із понад 500 японських міст, які зареєстровані для прийому іноземних атлетів Олімпійських ігор, відмовляються впускати спортсменів на тлі четвертої хвилі захворювання на коронавірус в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву газету Nikkei.

За словами урядових джерел, міста відмовилися впускати атлетів, на збори й заходи культурного обміну, до початку Олімпійських ігор.

Зазначається, що у четвер близько сотні лікарів закликали уряд скасувати Олімпійські ігри через те, що медична система може не впоратися, якщо Ігри будуть все ж таки проведені в країні.

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Деякі відомі японські атлети також висловили сумніви щодо проведення Ігор під час пандемії коронавірусу.

Раніше збірна США з легкої атлетики скасувала підготовчий збір у Японії перед Олімпійськими іграми через загрози на тлі пандемії COVID-19.

Як повідомлялося, Олімпіада в Токіо має відкритися 23 липня. Японія бореться зі сплеском заражень коронавірусом, а більшість населення країни вимагає скасування Олімпіади-2020 або ж її перенесення вдруге.

Уряд Японії продовжив режим надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу до 31 травня в Токіо і західних префектурах Осака, Кіото і Хего, а також розширив його дію на префектури Фукуока та Айті.

Фото: Kyodo