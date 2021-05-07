У Токіо продовжать надзвичайний стан напередодні Олімпіади

Уряд Японії продовжить надзвичайний стан у Токіо та трьох інших районах приблизно до кінця травня, щоб обмежити спалахи нових випадків коронавірусу всього за кілька місяців до початку Олімпійських ігор.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters. Уряд країни сподівався, що «короткочасний і потужний» надзвичайний стан стримає четверту хвилю інфекції, але в столиці Токіо й Осаці ще зберігається високий рівень захворюваності. Продовження надзвичайного стану до 31 травня залишить запас часу для підготовки до початку Олімпійських Ігор 23 липня, які були відкладені на рік через пандемію. Читайте також: Спортсменів на Олімпіаді в Токіо вакцинуватимуть Pfizer/BioNTech Наприкінці дня очікується офіційне підтвердження продовження НС. За даними уряду, по всій Японії зареєстровано 618 197 випадків коронавірусної інфекції, зокрема 10 585 випадків смерті. У світі станом на ранок 7 травня зафіксовано 156 696 833 випадки інфікування коронавірусом. Зокрема, зафіксовано 3 269 661 випадок смерті, одужали 134 069 063 людини.