Спортсменів на Олімпіаді в Токіо вакцинуватимуть Pfizer/BioNTech

Американська компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння з МОК щодо надання свого препарату для вакцинації від COVID-19 спортсменів і делегацій на Олімпійських та Паралімпійських іграх у Токіо.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз, опублікований на сайті BioNTech.

Очікується, що значна частина спортсменів та делегатів пройдуть вакцинацію у своїх країнах до приїзду на Олімпіаду.

Національні олімпійські комітети (НОК) співпрацюватимуть з місцевими органами влади для координації розподілу вакцин відповідно до керівних принципів вакцинації кожної країни та місцевого законодавства.

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Як повідомлялось, Олімпійські ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Олімпіада мала відбутися минулого літа, але її перенесли на рік через пандемію коронавірусу.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard