Легкоатлети США скасували передолімпійські збори в Японії через пандемію

Збірна США з легкої атлетики скасувала підготовчий збір у Японії перед Олімпійськими іграми через загрози на тлі пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Japan Today із посиланням на місцеву японську владу.

Команда мала тренуватися в місті Тіба, що в сусідній із Токіо префектурі. Збори скасовано «через турботу про безпеку спортсменів». Жодних коментарів від американської сторони поки що не було.

«Шкода, що вони вирішили скасувати збори, але, я вважаю, у поточній ситуації вони ухвалили найкраще з можливих рішень», - сказав губернатор Тіби Тосіхіто Кумагаї.

Раніше уряд Японії продовжив режим надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу до 31 травня в Токіо і західних префектурах Осака, Кіото і Хего, а також розширив його дію на префектури Фукуока та Айті.

Через надзвичайну ситуацію японська влада заборонила продаж алкоголю у закладах громадського харчування. Усіх місцевих жителів просять не залишати свої будинки без необхідності, а роботодавців закликають переводити співробітників на дистанційний режим роботи.

Як повідомлялося, Олімпіада в Токіо має відкритися 23 липня. Японія бореться зі сплеском заражень коронавірусом, а більшість населення країни вимагає скасування Олімпіади-2020 або ж її перенесення вдруге.

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За даними Worldometer, у світі виявлено 161 113 261 випадок захворювання на COVID-19, зокрема 3 346 207 летальних, одужало 138 942 927 людей.

Фото: Global Look Press.