Україна претендує на 5 олімпійських ліцензій у веслуванні на байдарках і каное
Укрінформ
В угорському Сегеді 12-13 травня розіграють путівки на Олімпіаду-2020.
Сьогодні в угорському Сегеді стартує Європейська кваліфікація з веслування на байдарках та каное на Олімпійські ігри у Токіо, передає Укрінформ.
Веслувальники збірної України боротимуться за ліцензії в п’яти видах програми: Олег Кухарик (байдарка-одиночка, 200 м), Олег Кухарик – Віталій Цуркан (байдарка-двійка, 1000 м), Людмила Бабак (каное-одиночка, 200 м), Павло Алтухов (каное-одиночка ,1000 м), Олександр Сиромятников (байдарка-одиночка, 1000 м).
Як повідомляв Укрінформ, літні Олімпійські ігри в Токіо стартують 23-го липня.
Фото: ukraine-canoe.org