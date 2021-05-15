Японія додатково виділяє на COVID-вакцини $4,7 мільярда
Укрінформ
Уряд Японії ухвалив виділити понад 510 млрд ієн (близько $4,7 млрд) зі своїх резервних фондів на додаткову закупівлю вакцин проти коронавірусу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Зазначається, що уряд Японії виділив на боротьбу з пандемією коронавірусу в 2021 фінансовому році 5 трильйонів ієн (близько $46 мільярдів) у резервних фондах.
«Кабінет міністрів у п'ятницю прийняв рішення скористатися цими резервними фондами для закупівлі додаткових партій вакцин в іноземних фармацевтичних компаній», - ідеться в повідомленні.
За інформацією NHK, на закупівлі виділяється 510 млрд ієн (близько $4,7 млрд).
Як зазначається, уряд Японії готується прийняти додаткові поставки вакцини від американської компанії Pfizer до вересня. Крім того, додає агентство, ведуться переговори з фірмами Moderna і Novavax про постачання вакцин у наступному році.
Фото: Getty Images