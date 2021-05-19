Японія заборонить в'їзд іноземцям з семи країн

Уряд Японії з п'ятниці 21 травня заборонить в'їзд іноземцям, які відвідували Таїланд, а також шість інших країн, намагаючись стримати поширення пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ з посиланням на Kyodo.

Мова йде про Монголію, Камбоджу, Східний Тімор, Шрі-Ланку, Сейшельські острови та Сент-Люсію.

Іноземним мандрівникам, які відвідували ці країни менш ніж за 14 днів до прибуття до Японії, буде заборонено в'їзд до Японії, за винятком особливих обставин. Також це стосується громадян згаданих країн.

До громадян Японії ці заходи не застосовуватимуть.

Як повідомлялося, у світі зафіксували 164 963 588 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 420 795 летальних, одужали 143 951 620 осіб.

Фото: KUN.UZ