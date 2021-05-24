Хворі на COVID-19 переповнюють лікарні японської Осаки

Медична система Осаки, другого за кількістю населення міста Японії, перебуває на межі колапсу через наплив хворих на COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters.

Зазначається, що станом на минулий тиждень 96% лікарняних ліжок Осаки, зарезервованих для важких випадків COVID-19, було зайнято.

“З березня 17 людей померли від недуги поза межами лікарень”, - йдеться у матеріалі.

Reuters нагадує, що Японії досі вдавалося уникати спалахів COVID-19, від яких страждали інші держави, однак протягом минулого тижня в Осаці виявили майже 4 тис. нових випадків інфікування, що більш ніж уп’ятеро більше, ніж за той само період лютого.

З огляду на це у регіоні закінчуються запаси апаратів штучної вентиляції легень та знеболювальних, які використовуються при їх встановленні.

Таке швидке зростання кількості хворих наводить деяких медиків на думку про необхідність повторного скасування Олімпіади, запланованої до проведення у Японії влітку.

“Олімпіаду необхідно скасувати, оскільки ми вже не спромоглися зупинити завезення нових штамів з Англії, тож наступним може бути спалах індійського штаму”, - розповів керівник відділення невідкладної допомоги лікарні медичного університету Осаки Акіра Такасу.

На його переконання, якщо десятки тисяч іноземців прибудуть до Японії для участі в Олімпіаді, “це може стати спусковим гачком для іншої катастрофи влітку”.

Як відомо, літні Олімпійські ігри в Токіо мають пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Ігри мали відбутися 2020 року, але їх перенесли на рік через пандемію коронавірусу.