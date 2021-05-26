Японія посилює карантин для приїжджих з Південної Азії

Японія посилить правила в'їзду із шести країн Південної Азії у зв'язку з поширенням там так званого "індійського" штаму коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Уряд Японії оголосив у вівторок, що люди, які прибувають з низки країн, повинні будуть залишатися на визначених об'єктах протягом десяти днів із загального двотижневого періоду самоізоляції.

Зазначається, що цей захід, який почне діяти з п'ятниці, буде поширюватися на приїжджих з Індії, Шрі-Ланки, Непалу, Пакистану, Бангладеш і Мальдівських островів.

На цей час, уточнює NHK, люди, які прибувають з цих шести країн мусять проводити на встановлених карантинних об'єктах перші шість днів після приїзду до Японії.

Як повідомлялося, Японія запустила програму прискореної масової вакцинації проти коронавірусу населення найбільших мегаполісів країни - Токіо й Осаки.

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