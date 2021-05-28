ЄС готує €3 мільярди допомоги для майбутньої демократичної Білорусі

Європейська комісія у п'ятницю представила на розгляд Ради ЄС пакет економічної допомоги для майбутньої демократичної Білорусі в обсязі 3 мільярди євро.

Єврокомісія також висловила солідарність із лідерами білоруської опозиції, які виявляють стійкість і мужність у боротьбі за вільне майбутнє власної країни. Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу для преси повідомила речник Єврокомісії Ана Пісонеро, передає кореспондент Укрінформу.

«Президент Єврокомісії написала сьогодні листа Світлані Тихановській, опозиційній лідерці Білорусі, та іншим опозиційним фігурам країни, висловлюючи повагу та захоплення мужністю та силою народу Білорусі. Президент Єврокомісії підтвердила, що ЄС готовий долучитися до всіх можливих шляхів мирного демократичного переходу в Білорусі, та виклала широкий економічний план ЄС з економічної підтримки для демократичної Білорусі в обсязі понад 3 мільярди євро. Цей пакет був представлений сьогодні Єврокомісією на розгляд Ради ЄС», - сказала речник Єврокомісії.

За її словами, цей значний пакет фінансової підтримки включає гранти й кредити, бюджетні та приватні інвестиції, та формується у взаємодії із ключовими фінансовими інституціями, зокрема – ЄІБ та ЄБРР.

«Це допоможе майбутній демократичній Білорусі стабілізувати свою економіку, реформувати інституції, провести демократичні перетворення, створити нові робочі місця та підвищити стійкість країни. ЄС почне реалізовувати цей план відразу після того, як Білорусь перейде до демократичної трансформації. Цей план – це послання надії та підтримки білоруському народу. Ми стоїмо поряд із вами», - навела речник цитату з листа президента Єврокомісії.

Як передбачається, пряма фінансова підтримка ЄС дозволить Білорусі прискорити економічне відновлення країни та поновити макрофінансову стабільність. На додаток, після перемоги демократії в Білорусі Євросоюз має намір організувати інвестиційний форум високого рівня та окрему донорську конференцію, що може довести загальний обсяг кредитної підтримки для білоруської економіки до 5 мільярдів євро.

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Крім того, Єврокомісія пропонує мобілізувати так званий «перехідний» економічний пакет в обсязі 400 мільйонів євро як грантів, що надаватимуться в рамках Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва ЄС (NCIDI) для забезпечення демократичного переходу та ключових структурних реформ, включаючи перетворення у сфері права та судочинства, покращення бізнес-клімату, підтримку малих та середніх підприємств, реформи у сфері охорони здоров’я та соціального забезпечення, пряму фінансову допомогу найбільш вразливим домогосподарствам, які цього потребують.

Окрема увага приділяється фінансовій підтримці розвитку структур громадянського суспільства, зокрема – підвищенню ролі громадян у процесах ухвалення рішень, забезпечення діяльності незалежних і вільних ЗМІ тощо.

Ще один напрямок фінансування - «зелена» та цифрова трансформація білоруської економіки. Таку підтримку ЄС забезпечуватиме у партнерстві з міжнародними фінансовими інституціями. Як очікується, для здійснення проєктів у цій сфері ЄС може виділити для майбутньої демократичної Білорусі до 100 мільйонів євро як грантів та мобілізувати додатково до 1 мільярда євро бюджетних і приватних інвестицій.

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Як повідомлялося, після сфальшованих президентських виборів у Білорусі від 9 серпня минулого року та жорстокого придушення режимом Лукашенка мирних протестів власних громадян, Європейський Союз переглянув свої відносини з Білоруссю та зупинив всі програми бюджетної підтримки, які призначалися для країни в рамках Східного партнерства та інших програм співробітництва. Водночас ЄС висловив чітку та послідовну позицію щодо підтримки громадянського суспільства в Білорусі та готовність сприяти мирному і демократичному переходу влади до обраних народом лідерів.