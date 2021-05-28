Уже десять країн закрили небо для білоруських авіакомпаній

Щонайменше 10 країн вже закрили свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську 23 травня і подальшим затриманням опозиційного блогера Романа Протасевича.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TUT.by.

Як зазначається, до авіабойкоту доєдналися всі сусіди, крім Росії, (Польща, Україна, Литва і Латвія), а також Естонія, Чехія, Фінляндія, Швеція, Велика Британія і Франція.

Зокрема, Кабінет Міністрів України затвердив рішення про заборону використання з 29 травня повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах Республіки Білорусь.

Як відомо, 23 травня білоруська влада примусово посадила в Мінську літак компанії Ryanair (рейс Афіни-Вільнюс) під приводом можливого теракту на борту. Після посадки були заарештовані активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) проведе розслідування про примусову посадку літака Ryanair в Мінську 23 травня.