Жовква обговорив ескалацію РФ з представницею відомства канцлера Австрії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з керівником Департаменту з європейських та зовнішньополітичних питань Відомства Федерального канцлера Республіки Австрія Барбарою Каудель-Єнсен.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

"Серед основних тем, на яких було зосереджено увагу під час розмови, – нещодавня ескалація на кордоні з Україною та актуальні питання європейського порядку денного. Барбара Каудель-Єнсен підтвердила позицію Австрії щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, співрозмовники обговорили виконання домовленостей, досягнутих за результатами зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Федеральним канцлером Республіки Австрія Себастіаном Курцом у вересні минулого року під час офіційного візиту глави Української держави до Австрії.

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Окрему увагу сторони приділили нещодавній військовій ескалації вздовж українського кордону та на тимчасово окупованих територіях АР Крим і Донбасу, а також безпековому й гуманітарному становищу на півострові.

"Завдяки чіткій позиції наших міжнародних партнерів, зокрема Австрії, вдалося уникнути подальшого загострення ситуації в регіоні", наголосив у цьому контексті Ігор Жовква та акцентував увагу співрозмовниці на необхідності подальшого моніторингу задекларованого процесу відведення військ.

Заступник керівника ОП повідомив про проведення 23 серпня 2021 року в Києві установчого саміту Кримської платформи та підтвердив запрошення від Володимира Зеленського керівництву Республіки Австрія взяти участь у цьому міжнародному форумі.

Сторони також приділили увагу євроінтеграційній стратегії України та подальшим крокам у цьому напрямі.

Заступник керівника ОП та керівник Департаменту з європейських та зовнішньополітичних питань відомства Федерального канцлера Австрії обмінялися інформацією щодо останніх кроків урядів обох країн задля подолання наслідків пандемії COVID-19 та встановлених вимог стосовно перетину кордонів, враховуючи наближення періоду літніх відпусток.