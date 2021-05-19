Естонія підтвердила, що бачить Україну в ЄС – Жовква

Естонія стала четвертою державою Європейського Союзу, яка задекларувала намір підтримати Україну в набутті повноправного членства в ЄС.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Офісу глави держави, про це заявив заступник керівника ОП Ігор Жовква, коментуючи підписання Президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Естонської Республіки Каєю Каллас Спільної заяви щодо пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці.

«У документі зазначено, що Естонія послідовно підтримувала курс на європейську інтеграцію України, вона підтримує реформи, які Україна здійснює на цьому шляху, вона готова допомагати Україні у виконанні критеріїв членства. Як результат – Естонія на сьогодні чітко зафіксувала, що бачить Україну у Європейському Союзі, і коли Україна буде готова подати заявку на членство, Естонія, безумовно, підтримуватиме таку заявку», – зазначив Жовква.

Він указав, що підписана сьогодні в Києві Спільна заява стала четвертим документом, який засвідчив підтримку з боку держав – членів ЄС європейських перспектив України. Раніше аналогічні документи підписали офіційні представники Литви, Латвії та Польщі.

«Підтримка нашими європейськими партнерами європейських перспектив України лише зростає», – констатував заступник керівника Офісу Президента.

За його словами, у Спільній заяві, яку сьогодні підписали Зеленський і Каллас, Естонія засвідчила підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також важливість співпраці у сферах, які становлять спільний інтерес, зокрема у діджиталізації.

«Весь цей важливий спектр наших двосторонніх відносин був відповідним чином зафіксований у Спільній заяві», – резюмував Жовква.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Естонської Республіки Кая Каллас підписали Спільну заяву щодо пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці, в якій окремо зафіксована готовність Естонії підтримати майбутній вступ України до Євросоюзу.

Фото: Форум Україна 30