Естонія готова підтримати вступ України до ЄС - Зеленський і Каллас підписали заяву

Президент України Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Естонської Республіки Кая Каллас підписали Спільну заяву щодо пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці, в якій окремо зафіксована готовність Естонії підтримати майбутній вступ України до Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Під час зустрічі Зеленський подякував естонській стороні за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема в контексті непостійного членства Естонії у Раді безпеки ООН у 2020-2021 роках.

«Знаю, що вчора Ви були на Донбасі, зокрема на КПВВ «Станиця Луганська» та КПВВ «Щастя». Я дякую Вам за це й від себе особисто, і від усіх громадян України. Для мене важливо, щоб лідери інших країн приїжджали та бачили на власні очі ситуацію на Донбасі, бачили наше ставлення до громадян, які живуть на контрольованій українською владою території», – заявив Зеленський.

Він також подякував Естонії за постійну допомогу в медичній реабілітації українських військовослужбовців та за виділення фінансової допомоги в розмірі 500 тис. євро на гуманітарні цілі в Донецькій та Луганській областях.

Президент відзначив готовність естонської сторони долучитися до співпраці у межах саміту Кримської платформи у Києві 23 серпня 2021 року.

Зі свого боку Каллас подякувала Зеленському за теплий прийом. «Україна завжди в серці естонського народу. І ми завжди максимально намагаємося підтримати Україну на всіх можливих майданчиках – це Європейський Союз, НАТО, ООН», – наголосила вона.

Окрему увагу співрозмовники приділили першочерговим крокам України у напрямку поглиблення відносин з Європейським Союзом.

Зеленський наголосив на стратегічній меті України щодо набуття повноправного членства в ЄС та висловив подяку Естонії за традиційно активну підтримку в реалізації цього амбітного завдання.

За результатами переговорів Президент України та Прем'єр-міністр Естонської Республіки підписали Спільну заяву щодо пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці. У документі окремо зафіксована готовність Естонії підтримати майбутній вступ України до ЄС та налаштованість сприяти нашій державі у досягненні критеріїв членства.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Естонії Каллас перебуває в Україні з офіційним візитом.

Фото: www.president.gov.ua