У Радбезі ООН закликають ICAO терміново розслідувати перехоплення літака Білоруссю

Країни Європи та США в Раді Безпеки ООН закликають Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) терміново розслідувати перехоплення літака та затримання журналістів білоруською владою.

Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, про це йдеться у спільній заяві Естонії, Франції, Ірландії, США, а також Бельгії та Німеччини, яку оприлюднив постаний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон.

«Такі дії є кричущою атакою на міжнародну безпеку цивільної авіації та європейську безпеку і демонструють грубе нехтування міжнародним правом, - ідеться в заяві. - Ми закликаємо Міжнародну організацію цивільної авіації терміново розслідувати цей безпрецедентний і неприйнятний інцидент для притягнення до відповідальності винуватців. А також негайно звільнити незалежного журналіста Романа Протасевича та Софію Сапегу, які були затримані білоруською владою».

24 травня Європа, нагадують автори заяви, вжила комплекс заходів у відповідь на інцидент, зокрема щодо заборони польотів через повітряний простір країн ЄС білоруських авіакомпаній.

«Ми активізували наші зусилля, у тому числі шляхом координації нашої санкційної політики, аби забезпечити відповідальність влади Білорусії за свої дії, - ідеться в заяві. - Ми повністю засудили це як чергову кричущу спробу Білорусі змусити замовкнути всі голоси опозиції».

Країни Європи та США в Радбезі ООН наголошують, що продовжують «твердо стояти на боці народу Білорусі в його прагненні до демократичного майбутнього, відстоюванні поваги до прав людини та основних свобод».

Така поведінка білоруської влади, вважають автори заяви, загрожує міжнародному порядку й підриває колективний мир і безпеку.

Як повідомлялося, у неділю, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливості теракту на борту. Після посадки було заарештовано активіста та опозиційного журналіста Романа Протасевича та його супутницю Софію Сапегу.

Водночас політ не продовжили ще четверо осіб. Є припущення, що на борту літака були чотири агенти російських спецслужб, які супроводжували операцію білоруських спецслужб.

Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенко та низки компаній, у четвер має терміново зустрітися комісія ІСАО з цього приводу.