Байден дав розвідці 90 днів на підготовку нової доповіді про походження COVID-19

Президент США Джо Байден у середу попросив співробітників американської розвідки подвоїти зусилля з розслідування походження пандемії COVID-19, зокрема версії про можливу причетність до цього китайської лабораторії.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться в заяві президента для ЗМІ.

Зокрема, Байден сказав, що на початку цього місяця американська розвідка подала йому доповідь, відповідно до якої думки про походження пандемії розділилися. Дві спецслужби вважають, що джерелом є тварини, а одна схиляється до лабораторного походження, «кожна з низьким або помірним ступенем певності», - сказав Байден.

«Я попросив розвідувальне співтовариство подвоїти зусилля щодо збирання та аналізу інформації, яка може наблизити нас до остаточного висновку», - сказав Байден, зазначивши, що попросив подати нову доповідь через 90 днів.

За його словами, Сполучені Штати також продовжуватимуть працювати з партнерами-однодумцями по всьому світу, «щоб чинити тиск на Китай, аби він узяв участь у повному, прозорому, ґрунтованому на фактах міжнародному розслідуванні й надав доступ до всіх відповідних даних і доказів».

Як повідомляв Укрінформ, за даними секретного звіту розвідки США, які оприлюднило видання The Wall Street Journal, троє учених з інституту вірусології в Ухані, які працювали в лабораторії з вивчення коронавірусів та інших патогенів, захворіли восени 2019 року. Вони звернулися до лікарів із симптомами, водночас схожими на ознаки COVID-19 і на звичайну сезонну ГРВІ. Ця інформація може свідчити, що походження коронавірусу є штучним.

Водночас директор Уханьскої національної лабораторії біобезпеки, яка є частиною Уханьского інституту вірусології, категорично спростував цю інформацію, назвавши її безпідставною брехнею.

Директор національної розвідки США Авріл Гейнс заявила під час слухань щодо всесвітніх загроз минулого місяця, що «розвідувальна спільнота не знає точно, де, коли і як первісно був переданий вірус COVID-19».

Всесвітня організація охорони здоров'я також провела розслідування причин пандемії і в своєму звіті дійшла висновку, що ризик нещасного випадку був «надзвичайно низьким». У звіті йдеться, що «не було повідомлень про респіраторні захворювання, сумісні з COVID-19, протягом тижнів/місяців до грудня 2019 року, а також не було серологічних свідчень інфекції у робочих у результаті серологічного скринінгу на SARS-CoV-2».