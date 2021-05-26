Литва теж закрила небо для білоруських літаків

Литва теж закрила небо для білоруських літаків

Укрінформ
Уряд Литви заборонив заходити у повітряний простір країни білоруським авіаперевізникам. Заборона набуває чинності з 3:00 27 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi. 

Уточнюється, що заборона насамперед стосується державної авіакомпанії "Белавіа", яка в понеділок вже повідомила про призупинення польотів у Литву. "Європейська рада прийняла цілком чіткі висновки, в яких сказала, що білоруським авіатранспортним компаніям має бути заборонено користуватися повітряним простором Євросоюзу", - підкреслив на засіданні уряду Литви міністр транспорту Марюс Скуодіс.

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Як повідомлялося, Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) рекомендувало авіакомпаніям Євросоюзу, а також авіалініям, що не відносяться до країн ЄС, будувати маршрути в обхід повітряного простору Білорусі. Про це повідомили у середу західні ЗМІ з посиланням на EASA.

В EASA зазначили, що мова йде про рейси компаній не з країн ЄС, які мають точкою вильоту або відльоту територію Євросоюзу. В агентстві підкреслили, що причиною таких рекомендацій стали заходи безпеки, оскільки ситуація навколо літака Ryanair ставить під сумнів здатність влади Білорусі забезпечити надійність повітряного сполучення в своєму повітряному просторі.

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Близько 10 європейських авіакомпаній повідомили про відмову від польоту через територію Білорусі. Польоти "Белавіа" до себе заборонили, зокрема, Україна, Латвія, Швеція, Велика Британія, Франція, Чехія.

Як повідомлялося, минулої неділі, 23 травня, в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, який надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував військовий винищувач.

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Після екстреної посадки затримали співзасновника каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту. Він активно висвітлював протести в країні після сфальсифікованих президентських виборів у серпні минулого року.

Керівник білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спецслужб Білорусі, яка наражала на ризик життя екіпажу і всіх пасажирів на борту цього літака.

Фото: Scanpix

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