Україна припинила авіасполучення з Білоруссю заради безпеки своїх громадян - Шмигаль

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 00:00 год. 26 травня заради безпеки своїх громадян.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це вимушене рішення, яке направлено виключно на безпеку українських громадян та української авіації», - наголосив прем'єр.

За його словами, ситуація із примусовою посадкою літака Ryanair в аеропорту Мінська не залишила владі іншого вибору. "Повітряне піратство – ключове слово, що лунало з уст міжнародних партнерів України. І уряд оперативно запровадив усі необхідні рішення і бачимо, що більшість наших європейських партнерів пішли аналогічним шляхом», - сказав Шмигаль.

Українським авіакомпаніям та літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.

За словами глави уряду, окреме занепокоєння викликає причина посадки літака - кримінальне переслідування журналістів за їх роботу "це неприпустимо і не має толеруватися у розвиненому світі", підкреслив Шмигаль.

Раніше у неділю Ryanair випустила пресреліз щодо екстреної посадки у Мінську свого літака, який летів з Афін до Вільнюса. Було вказано на те, що екіпаж отримав повідомлення від білоруського управління повітряного руху про потенційну загрозу безпеці на борту та "вказівку змінити курс на найближчий аеропорт, Мінськ".

Зазначалося, що після приземлення у Мінську відбулася висадка пасажирів, і білоруські служби розпочали безпекову перевірку на борту. Після того, як "нічого підозрілого" не було знайдено, "органи влади залишили літак з тим, щоб він зміг відлетіти разом із пасажирами та екіпажем після майже 7-годинного перебування на землі у Мінську".

У своєму повідомленні Ryanair вибачилася перед пасажирами за цю "прикру затримку, яка сталася не з вини авіакомпанії".

Між тим, як відомо з даних сервісу FlightRadar, літак Ryanair в момент розвороту та зміни курсу на Мінськ насправді знаходився ближче до Вільнюса, ніж до Мінська, і вже фактично міг заходити на посадку в аеропорт місця призначення. Таким чином, аеропорт Мінська не був "найближчим", як це випливало із заяви Ryanair.

Також авіакомпанія не згадала про білоруський винищувач-перехоплювач, який супроводжував літак.

Російський незалежний авіаексперт Вадим Лукашевич, аналізуючи дані сервісу FlightRadar, припустив, що пілоти лайнера "до останнього тягнули до Вільнюса", однак їм довелося "повернути назад під загрозою винищувача, коли до Вільнюського аеропорту залишалося всього 10 хвилин льоту (73 км), а до литовського кордону - всього 30 км". За його словами, пілоти йшли в сторону Литви без зниження і скидання швидкості, на крейсерському ешелоні FL 390 і крейсерській швидкості, тобто, "фактично тікали від винищувача, що їх переслідував, і повернули назад усього за дві хвилини до перетину литовського кордону".

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Представники білоруської опозиції заявляли про те, що екіпаж літака Ryanair розвернувся та взяв курс на Мінськ через загрозу бути збитим з боку білоруського винищувача.

При цьому в офіційній заяві Ryanair у неділю не згадувалося і про головну мету цієї спецоперації білоруського КДБ, яку багато хто вже назвав "повітряним піратством" – затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

Після екстреного приземлення у Мінську його було затримано силовиками. Також відбулося затримання дівчини Романа, котра перебувала разом із ним на борту.