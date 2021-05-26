У Франції розслідують, чи платила Росія блогерам за наклеп на вакцину Pfizer - WSJ

Французька контррозвідка розслідує факти можливої компрометації з боку РФ COVID-вакцини від американсько-німецького виробника Pfizer-BioNTech.

Про це пише видання The Wall Street Journal, передає Укрінформ.

«Французька контррозвідка проводить розслідування, чи російський уряд стоїть за спробою заплатити високо популярним блогерам у сфері здоров'я та науки, щоб посіяти у громадськості сумніви про безпечність вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech», - пише видання з посиланням на свої джерела.

Йдеться про те, що кілька французьких блогерів отримували повідомлення електронною поштою від особи, яка називала себе співробітником фірми Fazze. У змісті повідомлень пропонувалося оплатити блогерам за розміщення у соціальних мережах критичних матеріалів щодо вакцини Pfizer-BioNTech.

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Зокрема, як повідомляється, йшлося про суми до 2500 євро.

Нині французька контррозвідка підозрює саме Кремль у відповідальності за причетність до таких дій.

Як повідомлялося, вакцина американсько-німецького виробника проти COVID-19 Pfizer-BioNTech є однією із найбільш ефективних.

У середу, 26 травня, до України доставлена перша партія вакцин виробництва Pfizer-BioNTech, закуплена за кошти державного бюджету.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard