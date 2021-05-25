Меркель - про Nord Stream 2: Дискусія продовжиться у Ради ЄС в червні

Питання щодо проєкту Nord Stream 2 буде стояти у порядку денному Ради ЄС й у червні.

Про це сказала канцлер ФРН Ангела Меркель після саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вважаю, що ця тема, звісно, знову буде відігравати певну роль у нашій дискусії в червні», - сказала глава німецького уряду.

Вона знову заявила, що Берлін «зробив усе, щоб гарантувати продовження отримання Україною транзитних зборів» у разі запуску цього газопроводу. Очільниця німецького уряду підкреслила, що «завжди надавала особливу увагу» ролі України у контексті постачання російського газу в Європу.

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Меркель також зазначила, що переговори на тему Nord Stream 2 зі США тривають, і наголосила на критичному ставленні до екстериторіальних санкцій.

Водночас вона заявила, що «міцні енергетичні взаємини» між ЄС і Росією не є односторонньою залежністю. У цьому контексті Меркель сказала, що якщо навіть за часів холодної війни укладалися газові контракти з СРСР, то й енергетичне співробітництво з Росією сьогодні має бути можливим.

Загалом, за її словами, дискусія щодо відносин з Росією засвідчила, що «ЄС має дуже багато можливостей», але ефективність європейської політики на цьому зовнішньополітичному напрямку «нижча за можливу» через різні позиції країн-членів ЄС. «І ця неоднорідність послаблює ЄС», - вважає канцлер ФРН.

Саміт ЄС проходив у Брюсселі за фізичної присутності лідерів 27 країн 24-25 травня.

Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати 21 травня оголосили про запровадження санкцій проти чотирьох російських компаній, а також 13 суден на виконання закону PEESA, який передбачає переслідування всіх осіб, причетних до будівництва Nord Stream 2.

Газопровід Nord Stream 2 із РФ до Німеччини завдовжки понад 1200 кілометрів побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.

Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.

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