Депутат Бундестагу пропонує закрити Nord Stream 2 зараз, аби потім «не платити мільйони»

Проєкт Nord Stream 2 іде врозріз з інтересами Євросоюзу, а також суперечить цілям захисту клімату.

На цьому наголосила депутат Бундестагу від партії «зелених» Франциска Брантнер під час дискусії, організованої Фондом Маршалла, передає кореспондент Укрінформу.

«Це проєкт престижу для Путіна та його корумпованої еліти, яка на цьому наживається... Для нас це поганий проєкт від самого початку, і ми сподіваємося, що він закінчиться раніше чи пізніше... Можливо, через 10, 15, 20 років треба буди платити мільйони для закриття проєкту, то краще зупинити це зараз», - заявила депутат.

Водночас представниця Вільної демократичної партії Гіде Єнсен висловила пропозицію про запровадження мораторію на завершення будівництва газопроводу, аж доки не буде результатів санкцій, введених у зв’язку з агресією РФ проти України, отруєнням Олексія Навального тощо.

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Своєю чергою державний міністр федерального міністерства закордонних справ Нільс Аннен зауважив, що в Німеччині вважають протизаконними екстериторіальні санкції, введені США за часів президентства Дональда Трампа.

«Для нас Росія наразі – справжній виклик. Ми всі розуміємо, що Росія – це чинник у нашій безпеці, який нікуди не дінеться. Ми намагаємося, з одного боку, постійно посилювати тиск, а з другого, змушені залучати Москву до діалогу», - також заявив Аннен. Політик нагадав, що ЄС запровадив санкції через спробу анексії Росією Криму та у відповідь на агресію РФ на Сході України. За його словами, ця політика тісно узгоджувалась з США.

Аннен також запевнив, що «жодна країна у світі не робить більше для підтримки України, ніж Німеччина». У цьому контексті він наголосив на вирішальній ролі канцлера ФРН і зусиллях німецького уряду щодо підписання контракту на продовження транзиту російського газу територією України.

Як повідомлялося, Держдепартамент США вирішив застосувати до компанії Nord Stream 2 AG, її керівника Маттіаса Варніга, а також корпоративних співробітників винятки із санкцій, мотивувавши це «інтересами національної безпеки».

Газопровід Nord Stream 2 з РФ до Німеччини завдовжки понад 1200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.