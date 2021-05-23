Росія поновила прокладання труб Nord Stream 2 у водах Німеччини

Російське трубопрокладочне судно «Фортуна» поновило роботи на будівництві газопроводу «Північний потік 2» у Балтійському морі в водах Німеччини.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Укрінформ.

«Фортуна» в даний час працює у водах Німеччини відповідно до існуючих дозволів та оголошень регулятора», - цитує видання представника компанії Nord Stream 2 AG.

Як заявили в компанії в неділю, російське судно «Академік Черский» працює наразі у водах Данії.

Росія планує завершити будівництво трубопроводу ще в цьому році.

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Як повідомлялось, Федеральне морське та гідрографічне агентство (BSH) у Гамбурзі кілька днів тому схвалило продовження робіт на 2-кілометровій ділянці в німецькій ексклюзивній економічній зоні, відхиливши скаргу екологічних організацій. Регулятор дозволив покласти труби на морському дні, монтаж, однак, повинен бути здійснений пізніше.

Трубопровід «Північний потік 2» з Росії до Німеччини майже завершений. З 2460 км (по 1230 км у двох гілках) залишилося прокласти 13,9 км однієї гілки та 16,8 км другої у водах Німеччини та 120 км у датських водах.

США ввели санкції, щоб запобігти завершенню проєкту, що значно загальмувало його. Але нещодавно нова адміністрація у Вашингтоні заради покращення відносин з ФРН дещо пом’якшила позицію, вивівши з-під санкцій власне компанію Nord Stream 2 AG і її керівництво.