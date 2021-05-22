Міністр оборони Латвії розкритикував Берлін через Nord Stream 2

Віцепрем'єр і міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс розкритикував ставлення Берліна до "Північного потоку-2".

Про це повідомляє “Радіо Польща”, передає Укрінформ.

“Політика заснована на цінностях ... Мені соромно за підхід Німеччини до Nord Stream II. Потім ці ж політики сперечаються про біженців та інших «моральних» проблемах і намагаються читати лекції іншим в Європі”, - заявив Артіс Пабрікс, критикуючи ставлення Берліна до неоднозначного газопроводу.

Як повідомляв Укрінформ, під час останнього візиту до Британії та участі у зустрічі G7 на рівні міністрів державний секретар США Ентоні Блінкен назвав проєкт Nord Stream 2 таким, що суперечить принципам енергобезпеки ЄС та завдає шкоди країнам Європи.

Напередодні державний секретар поінформував про доповідь, яку уряд США надав американському Конгресу з фізичними та юридичними особами, причетними до будівництва Nord Stream 2. Водночас Держдепартамент зробив винятки щодо компанії Nord Stream 2 AG, її корпоративних співробітників, а також її гендиректора Маттіаса Варніга, мотивувавши це «інтересами національної безпеки».