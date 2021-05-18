У Меркель наполягають, що самі вирішуватимуть свої енергетичні питання

В уряді ФРН вважають, що самі мають вирішувати питання своєї енергетичної безпеки, а не виконувати рішення Вашингтона.

Про це заявив державний міністр Федерального міністерства закордонних справ Нільс Аннен під час дискусії в рамках Берлінського безпекового форуму, передає кореспондент Укрінформу.

«Для нас, для уряду, неприйнятно, щоб в США приймали рішення, пов’язані з енергетичним суверенітетом Німеччини і Європи», - заявив дипломат.

За його словами, такі рішення мають приймати самі європейці.

Аннен зазначив, що це є одною з тем контактів Берліна з адміністрацією Джо Байдена.

Заступник міністра закордонних справ висловив «здивування» аргументом, що питання енергетичної політики «треба віддати в руки американських друзів». Особливо коли він звучать від країн, які наполягають на енергетичному суверенітеті, підкреслив він. Так він прокоментував критику східноєвропейських країн щодо проєкту газопроводу «Північний потік 2», на добудові якого Берлін продовжує наполягати попри всі зауваження.

«У ЄС, а також у Німеччині є різні оцінки та підходи до проєкту. Це нормально», - сказав Аннен. При цьому він підкреслив, що під час таких розмов «часто випадає з виду те, що Німеччина робить з точки зору політичної підтримки українських друзів, практичної підтримки у здійсненні реформ, фінансової допомоги». Зокрема, міністр згадав російсько-український контракт на продовження транзиту російського газу українською територією, «який не був би можливим без персонального втручання канцлера».

Більше розуміння з німецького боку є в питанні спільного протистояння гібридним загрозам. «Гібридні загрози становлять ще один важливий аспект, з яким стикаємося. Проти нових технологій і гібридних тактик важко знайти захист, тут потрібний системний підхід», - сказав Аннен. Він визнав, що війська ФРН та інших країн-членів НАТО, які присутні в Балтії, стають мішенями «недружніх інформаційних кампаній». Німеччина, додав дипломат, очікує гібридні атаки і перед виборами в Бундестаг в осені цього року. При цьому він не став називати джерело цих атак.

Як повідомлялось, напередодні Федеральне морське та гідрографічне агентство Німеччини розпорядилося в найкоротші терміни дозволити продовження робіт з прокладанні труб на ділянці трубопроводу для доставки російського газу в ексклюзивній економічній зоні Німеччини (2 км). Регулятор скасував заборону на продовження робіт, яка була чинна до кінця травня, і була запроваджена судами як забезпечення позовів, ініційованих екологічними асоціаціями.

Будівництво газогону розпочалось в травні 2018 року. Трубопровід має транспортувати 55 мільярдів кубометрів природного газу з Росії до ФРН по дну Балтійського моря. Проти цього політичного проєкту активно виступає Україна та низка країн ЄС, а також США, які своїми санкціями в грудні 2019 року змогли призупинити будівництво. З того часу Росія намагається добудувати газогін самотужки, наразі побудовано вже 95%.

Фото: DPA