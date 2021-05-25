У Росії на Чорному морі стався витік нафти - з каналізаційного колектора

В акваторії Чорного моря біля берегів Туапсинського району Росії стався розлив нафтопродуктів, джерелом екологічного лиха став витік на глибоководному випускному каналізаційному колекторі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Коммерсантъ з посиланням на оперштаб Краснодарського краю.

«В результаті обстеження було виявлено два місця із залишковим витіканням нафтопродуктів, які могли бути джерелом забруднення. Наразі забруднення локалізовано. Триває обробка масляних плям абсорбентами», - розповіли в оперштабі.

Фахівцям належить встановити причину, як нафтопродукти потрапили в систему глибоководного випускного каналізаційного колектора.

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За попередньою інформацією, в Туапсинському морському порту і на Туапсинському нафтопереробному заводі (власник "Роснефть") позаштатних ситуацій не зафіксовано.

Як повідомлялося раніше, слідчі Московського міжрегіонального Слідчого управління на транспорті Слідкому РФ проводять дослідчу перевірку за фактом виявлення нафтової плями, що дрейфує в південно-західному напрямку узбережжя Чорного моря. На території Туапсе введений режим підвищеної готовності. Масляна пляма знаходиться на відстані близько 800 м від берега.

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Улітку минулого року в Росії відбувався масштабний розлив нафти на свердловині в Ненецькому автономному окрузі.