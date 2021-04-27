Китайський танкер розлив нафту в Жовтому морі

Унаслідок катастрофи китайського нафтового танкера «A Symphony», який здатен перевозити один мільйон барелів нафти, в Жовтому морі стався розлив нафти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на Управління з безпеки на морі Китаю.

Зазначається, що танкер востаннє бачили в порту Циндао.

Згідно з інформацією інших ЗМІ, танкер зіштовхнувся з суховантажним судном, на його борту знаходилося 150 тисяч тонн бітумної суміші.

Повідомляється, що екіпаж танкера не постраждав.

Нафтовий танкер «A Symphony» довжиною 272 метри та шириною 46 метрів був проданий у травні 2019 року новим власникам Symphony Shipholding SA та NGM Energy.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки безпілотника з Лівану на іранському нафтовому танкері біля сирійського узбережжя сталася пожежа, внаслідок якої постраждав один з нафтових резервуарів судна та загинуло троє людей.

Фото: Twitter/TankerTrackers