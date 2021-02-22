У Ізраїлі закрили усі середземноморські пляжі через розлив нафти

Уряд Ізраїлю радить уникати усіх середземноморських пляжів країни через масштабний розлив нафтопродуктів.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише The Times of Israel.

“Спільна рекомендація міністерств охорони здоров’я, захисту навколишнього середовища та внутрішніх справ закликає громадськість протягом невизначеного часу не відвідувати пляжі для купання, занять спорту й відпочинку”, - пише The Times of Israel.

Рекомендація покриває усі пляжі країни від кордону із Ліваном до Сектору Гази.

Зазначається, що причина розливу десятків тон нафтопродуктів - одного з найгірших екологічних лих Ізраїлю - досі невідома.

“За словами міністра захисту навколишнього середовища Ізраїлю Гіли Гамліель, минулого тижня розлив нафти було виявлено у 50 км від узбережжя країни й одне із 50 суден, які перебували тоді в тій зоні, можуть нести за нього відповідальність”, - йдеться у матеріалі.

У суботу кілька людей, які добровільно брали участь в очищенні узбережжя, були госпіталізовані через отруєння токсичними випарами. Для прискорення прибирання було залучено військових.