Ізраїль купив російську COVID-вакцину для Сирії в обмін на свою громадянку - ЗМІ

Ізраїль заплатив Росії 1,2 мільйона доларів за надання сирійському уряду вакцини проти коронавірусу у рамках угоди, яка забезпечила звільнення ізраїльської жінки з полону в Дамаску.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР із посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Як зазначає видання, умови таємного компромісу, організованого Москвою між двома ворожими країнами, залишаються туманними. Але той факт, що Ізраїль постачає вакцини Сирії - ворожій країні - викликав критику всередині країни. Він також привернув увагу до відмови Ізраїлю надати кошти мільйонам палестинців, які проживають на Західному березі і в секторі Газа.

Виступаючи на пресконференції в суботу, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сказав, що «жодна ізраїльська вакцина» не брала участі в угоді. Але він не уточнював, чи заплатив Ізраїль за російські вакцини, і сказав, що Росія наполягає на збереженні в секреті деталей обміну.

Канцелярія прем'єр-міністра відмовилася від подальших коментарів. Сирійське державне інформаційне агентство в свою чергу заперечує існування такої угоди.

У п'ятницю Ізраїль оголосив, що за посередництва Росії досягнув із Сирією домовленості про повернення додому молодої жінки, яка раніше в цьому місяці перетнула там кордон. Натомість Ізраїль звільнив двох сирійських пастухів, які проникли на територію країни.