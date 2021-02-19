Ізраїль та США розробляють ПРК, що перехоплює ракети у повітрі і космосі

Ізраїль спільно зі США розробляють новий протиракетний комплекс Arrow-4.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Jerusalem Post.

В Ізраїлі вже працюють перехоплювачі Arrow-2 і Arrow-3 у складі багаторівневої системи знищення ракет, що летять в атмосфері і в космосі.

Як зазначили в Міноборони Ізраїлю, Arrow-4 буде вдосконаленою інноваційною ракетою-перехоплювачем із розширеними можливостями. Він усуватиме широкий спектр нових загроз у регіоні і замінить перехоплювачі системи Arrow-2 протягом наступних десятиліть.

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Розробкою проєкту керують Організація протиракетної оборони Ізраїлю (IMDO) та Агентство протиракетної оборони США (MDA), а Israel Aerospace Industries є головним підрядником для розробки та виробництва системи та її перехоплювачів.

«Розробка Arrow-4 спільно з нашими американськими партнерами дозволить здійснити технологічний і операційний стрибок, підготувавши нас до майбутніх бойових умов і нових загроз на Близькому Сході і за його межами», - зазначив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц.

Фото: IAI